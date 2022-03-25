Планируют возобновить наступление. Оккупанты продолжают перегруппировку войск и пытаются пополнить запасы — Генштаб 25 марта, 19:29 Цей матеріал також доступний українською Войска оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают перегруппировку войск, чтобы нарастить количество ударных группировок и возобновить наступление. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

«В течение текущих суток враг продолжал осуществлять перегруппировку войск с целью наращивания ударных группировок для возобновления наступательных действий», — говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что на отдельных направлениях оккупанты пытаются вести штурмовые действия, а также безуспешно предпринимают попытки нанести огневое поражение отдельным подразделениям ВСУ.

«Враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью обеспечения готовности наступательных действий», — подчеркнули в Генштабе.

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Согласно последним данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 марта потери оккупантов превысили уже 16 тысяч человек.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что по состоянию на четверг, 24 марта, у российских оккупантов нет ресурсов, чтобы продолжать наступление из-за проблем с логистикой.

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