Оккупанты планируют уничтожить массовые захоронения мариупольцев в Мангуше — Андрющенко 4 апреля, 17:35 Оккупанты хотят не только скрыть следы военных преступлений, но признаки коррупции среди оккупационных «властей» (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Россияне планируют уничтожить места массовых захоронений убитых украинцев в оккупированном Мангуше Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Telegram он сообщает, что прокуратура террористической организации «ДНР» проводит инвентаризацию кладбищ в Донецкой области. А Мангушская оккупационная «администрация», по его данным, при получении запроса из так называемой «прокуратуры» быстро ответила, что никаких «незарегистрированных» кладбищ в Мангуше нет.

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«Речь идет именно о братской могиле вдоль трассы. Ту, где массово хоронили убитых мариупольцев. То есть в реальности она существует, а по документам — нет», — пишет он.

Андрющенко добавил, что из-за проверок местной прокуратуры гайляторы решили «тихонечко уничтожить могилы и все признаки захоронений». Таким образом оккупанты хотят не только скрыть следы военных преступлений, но признаки коррупции среди оккупационных «властей».

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

«Концы в воду как говорится. Потому что, если оставить все как есть, то придется объяснять, где делись деньги за погребение. По-простому — делиться с новым прокурором достаточно немалыми доходами, которых уже нет. Поэтому бульдозер и экскаватор должны похоронить доказательства не только военных преступлений, но и взяточничества и наживы на горе мариупольцев», — сообщил советник мэра.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

По данным Азова на май 2022 года, из-за действий россиян в Мариуполе погибли не менее 25 тысяч местных жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.