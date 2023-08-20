Оккупанты хотят переселить во временно оккупированный Мариуполь 300 тысяч россиян — ЦНС 20 августа, 22:23 Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты создали «план развития» временно оккупированного Мариуполя. Москва хочет увеличить население города примерно на 300 тысяч за счет миграции из России.

Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщил Центр национального сопротивления, ссылаясь на источники в украинском подполье.

По данным ЦНС, запланированные демографические изменения хотят воплотить до 2035 года. Для того, чтобы их стимулировать, Россия начала реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ.

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Оккупанты также завозят на временно оккупированные территории работников и госслужащих из депрессивных регионов России.

Кроме того, местных жителей принудительно депортируют на территорию РФ.

В ЦНС подчеркнули, что такие действия соответствуют признакам геноцида согласно международному праву.

17 августа Мариупольский горсовет сообщил, что во временно захваченном Мариуполе появляются объявления о забастовках в день, когда страна-агрессор Россия планирует провести фейковые «выборы депутатов».