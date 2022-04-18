Оккупанты планируют обстрелять Херсон и обвинить в этом ВСУ — спикер Одесской ОВА
Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)
Российские оккупанты готовят провокацию в Херсоне, войска страны-агрессора разворачивают ГРАДы, чтобы ударить по городу и обвинить в этом вооруженные силы Украины.
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Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
“Херсонцы сообщают о том, что российские оккупанты готовят провокацию в городе в районе Антоновского моста разворачивают ГРАДы, чтобы ударить по Херсону и обвинить в этом ВСУ. Это должно стать причиной для того, чтобы «спасти» город, проведя там референдум», — пишет Братчук.
Попытки сделать ХНР на Херсонщине провалились, потому что херсонцы дали понять оккупантам, что они убирались с юга Украины.
“Отмечаем, что украинские военные никогда не стреляют по гражданским домам мирных жителей. Важно огласить эти планы, – добавил в своем обращении Сергей Братчук, спикер Одесской военной администрации.
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