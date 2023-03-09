Оккупанты планируют масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси — разведка 9 марта, 17:24 Цель провокации — создание враждебного общественного мнения об Украине со стороны белорусских граждан (Фото:Пресс-служба МВД)

По данным украинской разведки, в ближайшее время оккупанты планируют масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Освещать события поручено пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

«Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев», — говорится в сообщении.

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По данным ГУР, 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России.

«Для этого на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения», — добавили в разведке.

Цель провокации — создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне России.

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