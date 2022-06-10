Хотели создать оккупационную администрацию. Россияне планировали паспортизировать жителей Киевской области документами СССР — СБУ 10 июня, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты планировали паспортизировать жителей Киевской области документами СССР (Фото:СБУ)

СБУ сообщила, что в случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали паспортизировать жителей Киевской области документами СССР.

Об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение рашистов на тех частях Украины, которые находятся под их оккупацией.

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По данным ведомства, захватчики хотели создать в Киевской области оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения «местной республики».

«Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР — по крайней мере, на первое время до выдачи документов России», — говорится в сообщении в Telegram.

В СБУ сообщили, что был обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР, который был обустроен в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района.

«Примечательно, что эти бланки были именно украинского образца — от имени УССР. Причем, подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все выявленные бланки были завезены из России в начале полномасштабной агрессии против нашего государства», — сказано в сообщении.

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