На Пасху оккупанты планируют обстреливать Украину снарядами с надписями Христос Воскрес — перехват разговора 23 апреля, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Российский снаряд (иллюстративное изображение) (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты в Пасху планируют устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников. На снарядах они пишут «Христос Воскрес!».

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры рашистов, перехваченные СБУ.

«Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут „Христос воскрес!“ Развлекаемся, как можем…» — рассказывает оккупант своей жене.

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Однако, когда речь заходит о делах в его подразделении, стоящем в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Из 19 человек в его взводе осталось всего семь. Остальных убили или они убежали, говорится в сообщении.

«Здесь никого не добавляют. Наоборот — все уезжают! Кого нам прибавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши», — резюмирует оккупант.

«Не ясно, почему он так переживает… Это как раз идеальный контингент для защиты „руZZкого мира“. Но наши военные сделают все возможное, чтобы и эти остатки вражеской бригады расформировались как можно скорее», — отмечают в СБУ.

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