Депутат: российские военные бегут с вещами из села Томарино Херсонской области — фото

29 августа, 16:21
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Российские военные бегут из села Томарино пешком (Фото:Новини Бериславського району/Facebook)

Российские военные бегут из села Томарино пешком (Фото:Новини Бериславського району/Facebook)

В связи с контрнаступления ВСУ сразу по нескольким направлениям на юге Украины российские оккупанты бегут из села Томарино Бериславского района.

Об этом рассказал в местной группе в Facebook депутат Херсонского областного совета Игорь Иосипенко, опубликовав соответствующее фото.

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На нем видно несколько военнослужащих ВС РФ, которые покидают населенный пункт, таща за собой огромные сумки с вещами.

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«Вторая армия мира с вещами пешком убегает из Томарино!», — прокомментировал Иосипенко обнародованное фото.

Новини Бериславського району/Facebook
Фото: Новини Бериславського району/Facebook

Согласно имеющимся данным, в понедельник, 29 августа, украинские военные пошли в контрнаступление в Херсонской области и уже прорвали одну из линий обороны ВС РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=-K9Fo0djy44

Кроме того, прошлой ночью ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал «изменения на Херсонском направлении».

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На фоне этого коллаборанты в Новой Каховче объявили "эвакуацию с рабочих мест".

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Российские военные Контрнаступление Война России против Украины

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