С 1 марта оккупанты будут выплачивать «пенсии» и «соцвыплаты» только владельцам паспортов РФ — Центр нацсопротивления 1 марта, 16:09 Жители Донецкой области (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

С 1 марта россияне начинают выплачивать пенсии и другие соцвыплаты на оккупированных территориях Украины только владельцам паспортов РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что соответствующие выплаты возможны только с наличием российского паспорта. В то же время, паспортизация в регионе продолжается медленно, а большое количество населения игнорирует получение паспортов РФ.

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«При этом враг запретил оборот гривны, то есть лишил местное население украинских выплат. Следовательно, жители оккупированных территорий зависимы от выплаты РФ и россияне фактически держат их в заложниках», — добавили в ЦНС.

Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области, в частности, в Горловке. Бюджетников за отказ получать российский паспорт — увольняют.

Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях россияне отбирают у украинцев паспорта, чтобы использовать их для своих ДРН.