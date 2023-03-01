С 1 марта оккупанты будут выплачивать «пенсии» и «соцвыплаты» только владельцам паспортов РФ — Центр нацсопротивления
Жители Донецкой области (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
С 1 марта россияне начинают выплачивать пенсии и другие соцвыплаты на оккупированных территориях Украины только владельцам паспортов РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что соответствующие выплаты возможны только с наличием российского паспорта. В то же время, паспортизация в регионе продолжается медленно, а большое количество населения игнорирует получение паспортов РФ.
«При этом враг запретил оборот гривны, то есть лишил местное население украинских выплат. Следовательно, жители оккупированных территорий зависимы от выплаты РФ и россияне фактически держат их в заложниках», — добавили в ЦНС.
Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области, в частности, в Горловке. Бюджетников за отказ получать российский паспорт — увольняют.
Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях россияне отбирают у украинцев паспорта, чтобы использовать их для своих ДРН.