Оккупанты проводят наступательные и штурмовые действия на отдельных направлениях — Генштаб

19 апреля, 07:20
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты перешли к наступлению и штурму на отдельных направлениях (Фото:Генштаб)

Оккупанты перешли к наступлению и штурму на отдельных направлениях (Фото:Генштаб)

Поддержи НВ

Оккупанты пытаются продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля на территории Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Генштаб.

В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия на отдельных направлениях.

Также оккупанты продолжают перебрасывать вооружение и военную технику в Украину из центральных и восточных регионов РФ. Наряду с боевыми подразделениями осуществляют перебрасывание подразделений обеспечения.

Видео дня

Кроме того, оккупанты разворачивают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298021502510935
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X