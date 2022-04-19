Оккупанты проводят наступательные и штурмовые действия на отдельных направлениях — Генштаб 19 апреля, 07:20 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты перешли к наступлению и штурму на отдельных направлениях (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля на территории Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Генштаб.

В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия на отдельных направлениях.

Также оккупанты продолжают перебрасывать вооружение и военную технику в Украину из центральных и восточных регионов РФ. Наряду с боевыми подразделениями осуществляют перебрасывание подразделений обеспечения.

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Кроме того, оккупанты разворачивают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.

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