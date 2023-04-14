Россияне перемещают советское вооружение на запад Крыма — СМИ 14 апреля, 17:43 Российское вооружение в Крыму (Фото:Крымский ветер / Telegram)

Российские оккупанты перемещают советские 100-мм противотанковые пушки МТ-12 Рапира на запад Крыма, сообщает Крымский ветер.

Сообщается, что захватчики возят древние пушки через Евпаторию — от Черноморского в сторону Раздольного.

По данным Telegram-канала, вооружение будут использовать для обороны западного побережья Крыма. Так, гаубицы размещают во второй линии, в нескольких километрах от вырытых на пляжах окопов.

Видео дня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, что Украина будет использовать любое незапрещенное международными законами вооружение для освобождения временно оккупированного Крыма.

14 апреля первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина рассматривает как военный, так и дипломатический пути для освобождения Крыма.