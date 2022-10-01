Оккупанты перебрасывают ЗРК С-300 в сторону Мелитополя — мэр 1 октября, 13:03 С-300 (Фото:Wikipedia)

Российские войска перемещают ракетно-зенитные комплексы С-300 на временно оккупированной территории Запорожской области, сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Вчера были замечены новые комплексы С-300, которые перемещались из Приморска в сторону Мелитополя. Есть информация, что они скапливаются на одной из временно оккупированных территорий. Не будем разглашать где именно. К сожалению, Мелитополь — это логистический центр для оккупантов», — сказал Федоров.

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Он также сообщил, что оккупанты пытаются до 10 октября собрать 3 тысячи «добровольцев».

«Чтобы отказаться от „добровольного“ участия, необходимо привести вместо себя другого человека», — добавил мэр.