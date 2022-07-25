Уже третьи сутки. Оккупанты перебрасывают войска на Херсонское направление — Арестович
Оккупанты движутся через дамбу возле Новой Каховки (Фото:Stringer/Reuters)
Россия уже третьи сутки перебрасывает войска на Херсонское направление, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«Перебрасывают достаточно большое количество войск на Херсонское направление. В течение уже трех суток туда пошли машины, техника, ПВО», — сказал он в эфире Фейгин Live.
Он уточнил, что оккупанты движутся через дамбу возле Новой Каховки.
11 июля украинская армия нанесла ракетный удар по складу боеприпасов оккупантов в Новой Каховке.
25 июля в Херсонской ОВА сообщили, что российские оккупанты в Херсоне заставили местных коммунальщиков залатать Антоновский мост после ударов Вооруженных сил Украины.
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