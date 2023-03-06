Оккупанты перебрасывают в Мариуполь свежую военную технику — советник мэра 6 марта, 18:08 Был зафиксирован переброс техники по Донецкой трассе на Мариуполь (Фото:Скриншот из видео Адрющенко/Telegram)

Россияне перебрасывают свежую военную технику во временно оккупированный Мариупольский район Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Вновь идет накопление сил россиян в Мариупольском районе. Колонна за колонной. Сегодня колонна не менее 15 единиц гусеничной техники из направления Новоазовска через город в сторону Запорожья», — написал он.

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Андрющенко добавил, что был зафиксирован незначительный переброс БК и техники по Донецкой трассе на Мариуполь.

«В целом снова рост военного контингента. На этот раз техника большей частью свежая, а не снятая с консервации», — отметил он.

Ранее Андрющенко говорил, что на фоне «бавовни» в Мариуполе российские оккупанты начали «контрпартизанские мероприятия».

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для защитников Украины.