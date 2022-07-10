Оккупанты перебрасывают технику и военных из Мариуполя в сторону линии фронта — советник мэра 10 июля, 13:19 Оккупанты почти полностью разрушили Мариуполь (Фото:Palaezepa50/Twitter)

Российские военные перебрасывают свои силы из оккупированного Мариуполя в сторону линии фронта, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"Вчера после 13:00 большая колонна техники с отметкой V и пять автобусов с военными, накануне въехавшими в Мариуполь, отправились в сторону г. Бердянск", — говорится в сообщении.

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По словам Андрющенко, часть военной техники из мест хранения в Мариуполе также добавлена в колонну.

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