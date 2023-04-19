Оккупанты перебрасывают танки Т-72 в сторону Бердянска — Андрющенко 19 апреля, 18:56 Россияне перемещают военную технику через Мариуполь (Фото:Андрющенко Time)

Российские оккупанты перебрасывают танки Т-72 в сторону временно оккупированного Бердянска через Мариуполь.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Зафиксированы поставки танков Т-72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и дальше в направлении Бердянска», — пишет он.

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Он добавил, что, по его данным, россияне продолжают перемещать небольшое количество оккупантов и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и дальше на север в направлении Волновахи.

Ранее соцсети сообщали, что оккупанты вывезли ПВО из аэропорта в Бердянске.