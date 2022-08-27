«Крым — меткая мишень». Как Украина возвращает россиян к реалиям ХХІ века — военный эксперт о значении полуострова 27 августа, 16:39 Эксклюзив НВ Взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке, Крым, 9 августа 2022 года (Фото:image obtained by Reuters)

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ объяснил разницу в том, как Украина и Россия относится к территории полуострова Крым.

«Россияне продолжают считать Крым чрезвычайно важным стратегическим плацдармом в соответствии со стандартами ХХ века. Мы и весь мир давно относятся к Крыму как к курортному, а не военному объекту. Именно в этом суть, что россияне напихали туда кучу техники, сосредоточили там колоссальные запасы вооружения, боеприпасов, материальных ресурсов, декларируя, что Крым — непотопляемый авианосец», — отметил Грабский.

Видео дня

Но, по мнению эксперта, «жизнь вносит свои коррективы», ведь Украина показала, что может поражать объекты на полуострове:

«Крым не является сухопутным авианосцем, а он для нас является меткой мишенью. <…> Можно оттачивать свое мастерство, отрабатывая стационарные объекты РФ на временно оккупированной территории. Таким образом, россиян мы заставляем признать то, что Крым никак не является непотопляемым авианосцем и он не может быть прикрытым от современных систем. То есть мы возвращаем россиян к реалиям XXI века. Они, потеряв довольно значительную часть своей морской авиации, вынуждены передислоцировать ее».

Грабский располагает информацией о по меньшей мере 10 единицах техники, которые перебрасываются не на фронтовые аэродромы оккупированных территорий, а вглубь территории России - на Северный Кавказ, в Краснодарский, Краснопольский края, другие пункты базирования российского флота.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.