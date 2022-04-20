Оккупанты печатают бюллетени для псевдореферендума в Херсонской области 20 апреля, 03:26 Цей матеріал також доступний українською На Юге остается угроза ракетных ударов (Фото:facebook.com/okPivden)

В Херсонской области российские оккупанты продолжают подготовку к так называемому «референдуму». Они печатают бюллетени, распространяют агитационную продукцию.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Находящееся под временной оккупацией местное население Херсонской области продолжает демонстрации проукраинской позиции, люди выходят на мирные митинги под украинскими флагами, демонстративно отказываются покупать и употреблять завезенные оккупантами продукты.

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Тем временем захватчики продолжают подготовку к «референдуму», печатают бюллетени, распространяют агитационную продукцию, блокируют украинскую речь и связь.

В домах местных активистов проводятся обыски и похищение людей. Вдоль трасс вражеские войска плотно минуют поля, лесополосы и дороги.

На севере Херсона враг под прикрытием артиллерийского и танкового огня на двух БТРах проводил разведку боем в сторону Днепропетровщины. Однако был остановлен огневым поражением украинских подразделений, понес потери и отступил на предыдущий рубеж.

При попытке вертолета Ка-52 совершить пуски на поражение, украинскими подразделениями ПВО был открыт огонь, что заставило врага отстреляться неприцельно и убежать, говорится в сообщении.

В Николаевской области существенных изменений в позициях не было, сохраняется угроза как артиллерийских, так и ракетных ударов. В результате ракетного удара было повреждено здание поликлиники одного из населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.

В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота. Так что остается угроза ракетных ударов, не исключена и высадка десанта.

4 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что вокруг Новой Каховки оккупанты принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций .

Ранее в захваченном Херсоне и других городах области украинцы неоднократно выходили на митинги против российского вторжения оккупантов. Такие митинги россияне в последнее время разгоняют силой. Так, 3 апреля в Каховке российские оккупанты выстрелами из автоматов разогнали проукраинский митинг.

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