«Ни одна армия долго так не выдержит». Оккупанты паникуют из-за движения ВСУ на правом берегу Херсонской области — Арестович

16 октября, 13:18
Поделиться:
Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окуупанты на правом берегу Херсонской области сильно паникуют из-за продвижения ВСУ.

Об этом он сказал 24 каналу.

«Они боятся, что остаток плацдарма на правом берегу будет уменьшаться. Мы понимаем, что логика здесь железная и прямая: чем меньше плацдарм – тем труднее его удерживать. Все сжимается. И маленькая территория, окруженная с трех сторон, простреливается. Ни одна армия мира долго так не выдержит», — отметил Арестович.

Видео дня

Что же именно происходит на юге Арестович не рассказал, поскольку Генштаб ВСУ пока официально ничего не сообщает.

Читайте также:
«Может быть ловушка». Почему ВСУ не стоит «подгонять» в освобождении Херсона — аргументирует бывший сотрудник СБУ

Накануне глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 7 октября сообщила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсонская область Алексей Арестович Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X