«Ни одна армия долго так не выдержит». Оккупанты паникуют из-за движения ВСУ на правом берегу Херсонской области — Арестович 16 октября, 13:18 Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окуупанты на правом берегу Херсонской области сильно паникуют из-за продвижения ВСУ.



Об этом он сказал 24 каналу.

«Они боятся, что остаток плацдарма на правом берегу будет уменьшаться. Мы понимаем, что логика здесь железная и прямая: чем меньше плацдарм – тем труднее его удерживать. Все сжимается. И маленькая территория, окруженная с трех сторон, простреливается. Ни одна армия мира долго так не выдержит», — отметил Арестович.

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Что же именно происходит на юге Арестович не рассказал, поскольку Генштаб ВСУ пока официально ничего не сообщает.



Накануне глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 7 октября сообщила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.