Российские оккупанты ожидают боев в Херсоне — британская разведка

13 октября, 09:22
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ВСУ продолжают успешное наступление на юге, оккупанты ожидают боев в Херсоне (Фото:brand.ks.ua)

ВСУ продолжают успешное наступление на юге, оккупанты ожидают боев в Херсоне (Фото:brand.ks.ua)

По данным британской разведки, ВСУ продолжают успешное наступление на южном направлении. Оккупационные «власти» вывозят гражданских из Херсона, ожидая боев в городе.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что после отступления примерно на 20 км к северу в херсонском секторе в начале октября российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Милово.

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На этой линии идут ожесточенные бои, особенно на западе, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1580431253077364736

Большинство российских войск на этой линии фронта — недоукомплектованные подразделения ВДВ.

«В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон», — говорится в сообщении.

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Ранее издание The Telegraph со ссылкой на американского высокопоставленного военного сообщало, что если Украина сохранит нынешние темпы деоккупации своих территорий и сможет освободить Херсон, есть возможность отвоевать захваченный Крым.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Херсон Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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