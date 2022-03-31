Возможны две причины. Оккупанты отвели 700 единиц техники в сторону Беларуси — ВСУ

31 марта, 17:06
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Оккупационные войска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупационные войска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты отбросили почти 700 единиц техники в сторону границы Беларуси, сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.

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«На сегодня за ночь почти 700 единиц техники отошли в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы. Это от 3 до 4 тактических батальонных групп, то есть они отходят вглубь», — сказал он во время брифинга.

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В ВСУ добавили, что рассматривают два возможных варианта причин такого отвода:

  • передислокация, перегруппировка и переоценка сил оккупантов;
  • техника отходит в сторону Донбасса.

«Не только по Киевской области, но почти на всех направлениях противник свой наступательный потенциал исчерпал. Ему надо восстановить силы, чтобы продолжить наступательные действия», — сообщил генерал.

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Грузевич при этом подчеркнул, что в районе Киева остаются «очень немаленькие силы оккупантов», которые еще могут причинить вред.

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29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Однако, по информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские силы не выводятся из Украины, а перегруппировываются.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война в Украине

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