«Чтоб не сдавали движение техники». В Брилевке оккупанты отселили людей от железной дороги после удара ВСУ — Херсонская ОВА 2 августа, 15:12 Оккупанты отселили людей от железной дороги в Брилевке (Фото:texty.org.ua)

В Брилевке Херсонской области, где недавно украинские силы уничтожили эшелон с российской военной техникой, оккупанты отселили людей от железной дороги.



Об этом в Telegram сообщил и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

«Российские военные выселили из собственных домов жителей, проживающих в радиусе 400 метров от железнодорожной станции», — написал он.

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Он также отметил, что саму станцию оккупанты окружили, чтобы местные жители не сдавали ВСУ движение вражеской техники.

29 июля в поселке Брилевка Херсонской области был нанесен удар по железнодорожному вокзалу.

Кроме того, в ночь на 31 июля ВСУ уничтожили железнодорожный эшелон российских оккупантов с живой силой, техникой и боеприпасами, прибывший из Крыма на станцию Брилевка.



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