На освобожденной территории Харьковской области находят тела с отрезанными гениталиями — МВД

20 сентября, 14:06
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Правоохранители находят в Харьковской области тела с признаками пыток (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Правоохранители находят в Харьковской области тела с признаками пыток (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

На освобожденной территории Харьковской области правоохранители находят тела с признаками пыток, в частности с отрезанными гениталиями.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

«Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчины со связанными руками, переломами челюстей, с отрезанными гениталиями», — сказал он.

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Енин сообщил, что обнаруженное в Изюме стихийное захоронение — не единственное.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

https://www.youtube.com/watch?v=NEiHRi5iS-8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область МВД Украины Война России против Украины

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