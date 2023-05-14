«Новое пушечное мясо». Оккупанты отправили на Запорожское направление около 400 российских заключенных — Федоров 14 мая, 12:47 Пригожин и наемники ЧВК Вагнер (Фото:Press service of Concord via Reuters)

Оккупанты отправили на полигон в районе Новопетровки Запорожской области новую партию заключенных из России. Речь идет о 400 завербованных ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Отмечается, что оккупанты перебросили около 400 российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера.

«Прибытие еще одной такой же партии будущих двухсотых ожидается в ближайшее время. Подготовка наемников к боевым столкновениям пакетирования и отправки обратно на болота будет продолжаться несколько недель», — говорится в сообщении.

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По данным Настоящего времени, ЧВК Вагнер вербует наемников через российскую соцсеть ВКонтакте, причем из-за кадрового голода на «работу» принимают и торговцев наркотиками, и скрывающихся от полиции граждан и людей с нацистскими тату.

С начала 2023 года министерство обороны России начало активно вербовать заключенных из «обычных» колоний в ряды оккупационной армии.

В феврале в ЧВК Вагнера заявили, что прекращают набор наемников в свои ряды среди российских тюрем. После этого начала появляться информация, что заключенных вербует непосредственно минобороны РФ.

Ранее главарь террористической организации ЧВК Вагнера Евгений Пригожин упрекнул, что его структура скоро исчезнет, поскольку "вагнеровцы заканчиваются".