«Инфраструктура города почти уничтожена». В воскресенье оккупанты открыли огонь по всему Северодонецку — глава ОВА 10 апреля, 18:00 Цей матеріал також доступний українською Россияне обстреляли два дома в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОВА via Telegram)

В воскресенье, 10 апреля, российская армия обстреляла Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным Гайдая, россияне попали в два дома и частную клинику, инфраструктура города почти уничтожена.

«Если с утра пылали дома в новой части города, то днем ​​российская армия открыла огонь по всему Северодонецку. Много выбитых окон, там, где они еще оставались. Серьезные разрушения получили два жилых дома, а также частная клиника. Социальная и критическая инфраструктура Северодонецка уже почти уничтожена», — говорится в сообщении.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.