Оккупанты открыли огонь из минометов и артиллерии в Сумской области: вспыхнул лесной пожар
В результате утренних обстрелов Сумской области вспыхнул лесной пожар (Фото:ГСЧС)
Утром в пятницу, 2 сентября, российские оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области. В результате вспыхнул лесной пожар.
Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
«В Краснопольской громаде в результате обстрелов продолжается лесной пожар. После 10 утра россияне открыли огонь по территории громады из ствольной артиллерии и минометов», — написал он.
Всего зафиксировали 35 прилетов.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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