Оккупанты открыли огонь из минометов и артиллерии в Сумской области: вспыхнул лесной пожар

2 сентября, 14:20
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В результате утренних обстрелов Сумской области вспыхнул лесной пожар (Фото:ГСЧС)

В результате утренних обстрелов Сумской области вспыхнул лесной пожар (Фото:ГСЧС)

Утром в пятницу, 2 сентября, российские оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области. В результате вспыхнул лесной пожар.


Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«В Краснопольской громаде в результате обстрелов продолжается лесной пожар. После 10 утра россияне открыли огонь по территории громады из ствольной артиллерии и минометов», — написал он.

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Всего зафиксировали 35 прилетов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Артиллерия Сумская область Минометный обстрел Лесные пожары Война России против Украины

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