Оккупанты снова обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке
Оккупанты открыли огонь по эвакуационной колонне из минометов (Фото:inform.zp.ua)
В среду, 31 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли эвакуационный конвой в Васильевке Запорожской области.
Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Очередной эвакуационный конвой вчера был обстрелян в Васильевке. Попадание было зафиксировано в АЗС WOG, на которой, к счастью, в тот момент не было обычного скопления машин. После этого обстреляли город. Удар пришелся вблизи места фильтрации», — написал он.
По предварительным данным, террористические войска РФ вели огонь из минометов.
«И сделал это цинично — военные России пустили людей по маршруту без проверки, спрятавшись в это время в безопасное место», — добавил Федоров.
30 августа войска РФ обстреляли эвакуационную колонну в «серой зоне» в Запорожской области. Таким образом оккупанты хотели запугать мирных жителей.
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