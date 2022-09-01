Оккупанты снова обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке 1 сентября, 12:00 Оккупанты открыли огонь по эвакуационной колонне из минометов (Фото:inform.zp.ua)

В среду, 31 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли эвакуационный конвой в Васильевке Запорожской области.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Очередной эвакуационный конвой вчера был обстрелян в Васильевке. Попадание было зафиксировано в АЗС WOG, на которой, к счастью, в тот момент не было обычного скопления машин. После этого обстреляли город. Удар пришелся вблизи места фильтрации», — написал он.

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По предварительным данным, террористические войска РФ вели огонь из минометов.

«И сделал это цинично — военные России пустили людей по маршруту без проверки, спрятавшись в это время в безопасное место», — добавил Федоров.

30 августа войска РФ обстреляли эвакуационную колонну в «серой зоне» в Запорожской области. Таким образом оккупанты хотели запугать мирных жителей.

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