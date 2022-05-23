В Луганской области оккупанты открыли огонь по эвакуационному автобусу

23 мая, 15:07
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Пассажиры автобуса не пострадали, они уже в безопасности (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Пассажиры автобуса не пострадали, они уже в безопасности (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В Луганской области эвакуационный автобус с жителями Горной громады попал под обстрел российских оккупантов.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Безопасных путей уже нет. Эвакуационный автобус с жителями Горной громады попал под обстрел под Врубовкой. К счастью, все целы и уже в безопасности», — написал он в Facebook.

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Гайдай отметил, что эвакуация и завоз гуманитарных грузов проходит крайне тяжело: за день возможен только один рейс. Желающих уезжать становится больше, но в то же время обстрелы усиливаются.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/154362577103134
https://www.youtube.com/embed/lxnbrfoU9yg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Эвакуация Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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