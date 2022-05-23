В Луганской области оккупанты открыли огонь по эвакуационному автобусу 23 мая, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Пассажиры автобуса не пострадали, они уже в безопасности (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В Луганской области эвакуационный автобус с жителями Горной громады попал под обстрел российских оккупантов.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Безопасных путей уже нет. Эвакуационный автобус с жителями Горной громады попал под обстрел под Врубовкой. К счастью, все целы и уже в безопасности», — написал он в Facebook.

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Гайдай отметил, что эвакуация и завоз гуманитарных грузов проходит крайне тяжело: за день возможен только один рейс. Желающих уезжать становится больше, но в то же время обстрелы усиливаются.

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