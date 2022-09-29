Войска РФ из Ураганов ударили по Криворожскому району: 13 раненых

29 сентября, 10:00
Поделиться:
13 жителей Криворожского района получили ранения в результате обстрелов оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

13 жителей Криворожского района получили ранения в результате обстрелов оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Утром в четверг, 29 сентября, российские оккупационные войска ударили по Криворожскому району из РСЗО Ураган. Ранения получили 13 человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы.

Зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде.

Видео дня

Предварительно, ранены 13 работников предприятия.

Читайте также:
Одна из российских ракет попала в зернохранилище в Днепропетровской области

Также было повреждено админздание.

В ночь на 29 сентября оккупанты ударили ракетами по Днепру. Три человека погибли, еще пятеро ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог РСЗО Ураган Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X