Войска РФ из Ураганов ударили по Криворожскому району: 13 раненых 29 сентября, 10:00 13 жителей Криворожского района получили ранения в результате обстрелов оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Утром в четверг, 29 сентября, российские оккупационные войска ударили по Криворожскому району из РСЗО Ураган. Ранения получили 13 человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы.

Зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде.

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Предварительно, ранены 13 работников предприятия.



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Также было повреждено админздание.

В ночь на 29 сентября оккупанты ударили ракетами по Днепру. Три человека погибли, еще пятеро ранены.