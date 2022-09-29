Войска РФ из Ураганов ударили по Криворожскому району: 13 раненых
13 жителей Криворожского района получили ранения в результате обстрелов оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)
Утром в четверг, 29 сентября, российские оккупационные войска ударили по Криворожскому району из РСЗО Ураган. Ранения получили 13 человек.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы.
Зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде.
Предварительно, ранены 13 работников предприятия.
Также было повреждено админздание.
В ночь на 29 сентября оккупанты ударили ракетами по Днепру. Три человека погибли, еще пятеро ранены.