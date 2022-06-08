Оккупанты из артиллерии обстреляли Сумскую область с территории РФ 8 июня, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Сумскую область обстреляли с территории РФ (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром в среду, 8 февраля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Север в Facebook.

В направлении города Середино-Буда зафиксировали семь взрывов, предварительно из миномета калибра 120 мм и САУ, в период с 05:15 до 05:25.

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Огонь велся с территории России.

Потерь среди личного состава и техники нет.

По имеющейся информации, в результате обстрела повреждены шесть частных домов, хозяйственная постройка, авто и линия электросети.



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