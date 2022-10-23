Оккупанты отключают связь в Херсоне, чтобы изолировать город 23 октября, 23:43 Оккупанты отключили связь в Херсоне (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты хотят оставить жителей Херсона без связи, радиовещания и телевидения, чтобы они не могли передавать информацию ВСУ.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным херсонского подполья, россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование из телецентра. В частности, российский интернет-провайдер Миранда демонтировал центральный узел из телерадио центра.

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В дальнейшем россияне планируют оставить город полностью без связи, теле- и радиовещания. Таким образом, россияне пытаются информационно изолировать Херсон, чтобы не позволить партизанам передавать информацию ВСУ во время контрнаступательных действий.

Заместитель председателя парламентского комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко (Слуга народа) сообщил об отсутствии связи в городе.

«Херсон сейчас находится не на связи, россияне врут в публичном пространстве как будто проходят профилактические работы в городе Херсон. Судя по тому, что я слышу от коллег связистов, россияне и предатели, разрушают цифровую инфраструктуру, которая когда-то была захвачена. Снимают оборудование, вывозят его за реку Днепр, вырезают провода, для того чтобы после того, как город будет освобожден, было крайне трудно восстановить связь», — написал Федиенко в своем телеграм-канале вечером в воскресенье.

По его словам, именно по этим причинам отсутствует как мобильная, так и фиксированная связь.

«Также это может свидетельствовать о том, что россияне боятся, что когда они будут пытаться отражать наступление наших вооруженных сил Украины на город, их локации передвижения и все остальное будут передаваться жителями Херсона в вооруженные силы Украины», — подчеркнул Федиенко.

Он отметил, что после того, как ВСУ освободят город, операторам нужно готовиться восстанавливать сети в Херсоне.



Центр национального сопротивления призывает херсонцев по возможности покинуть ТОТ и выехать на подконтрольную Киеву территорию. Как уже писали ранее, готовят провокации во временно оккупированном Херсоне для обвинений Вооруженных сил Украины в военных преступлениях.