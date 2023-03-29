Оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командования — Генштаб 29 марта, 07:26 Генштаб сообщил, как оккупанты отказываются выполнять приказы командования (Фото:Генштаб)

В последнее время наблюдается тенденция, когда российские оккупанты отказываются исполнять приказы своих командиров.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 29 марта.

«23 марта этого года за отказ выполнять боевую задачу были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований Невский и Ветераны», — говорится в сообщении.

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Подобный случай произошел и 25 марта. Выполнять приказ отказался личный состав роты разведки оккупантов, действующей на Авдеевском направлении, отметили в Генштабе.

По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.