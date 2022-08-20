Деморализованы. Генштаб рассказал, почему оккупанты отказываются участвовать в боях
Оккупанты отказываются воевать (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Украинский Генштаб рассказал, что личный состав российских оккупантов деморализован и объяснил, с чем это связано.
Об этом говорится в утренней сводке в Facebook.
По данным Генштаба, командование оккупантов, которые воюют в Украине, постоянно переносит сроки их ротации и обманывает их с обещанными выплатами.
«Это приводит к отказам оккупантов от участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.
Ранее российское издание Важные истории сообщило, что около 700 контрактников из 64-й мотострелковой бригады, причастной к военным преступлениям в Киевской области, пытаются уволиться и покинуть Украину. Однако им это не удается.
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