Деморализованы. Генштаб рассказал, почему оккупанты отказываются участвовать в боях

20 августа, 08:05
Оккупанты отказываются воевать (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты отказываются воевать (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Украинский Генштаб рассказал, что личный состав российских оккупантов деморализован и объяснил, с чем это связано.

Об этом говорится в утренней сводке в Facebook.

По данным Генштаба, командование оккупантов, которые воюют в Украине, постоянно переносит сроки их ротации и обманывает их с обещанными выплатами.

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«Это приводит к отказам оккупантов от участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

Ранее российское издание Важные истории сообщило, что около 700 контрактников из 64-й мотострелковой бригады, причастной к военным преступлениям в Киевской области, пытаются уволиться и покинуть Украину. Однако им это не удается.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Российские военные Война России против Украины

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