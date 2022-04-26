«Наша миссия — выжить»: оккупанты боятся наступать на харьковском направлении — аудиоперехват 26 апреля, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты несут в районе Изюма огромные потери (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупационные силы РФ несут огромные потери на харьковском направлении и уже отказываются идти в наступление.

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Об этом в телефонном разговоре со своей матерью сообщил один из оккупантов, предположительно из так называемой «ДНР», лично увидевший результаты таких атак.

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«Миссия наша — выжить, понимаешь? Не могу передать, как это на нервах все это… Ну, хана, кароче… Сначала просто наших кидали наперед. С другой роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгают, и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали», — рассказал он.

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