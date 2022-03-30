Оккупанты отказались от блокирования Киева, на броварском направлении войска отошли к границам РФ — Генштаб 30 марта, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Генштаб отмечает, что оккупанты отказались от блокирования Киева (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты временно отказались от выполнения задания по блокированию Киева, понеся значительные потери.

Война России против Украины — главные события 30 марта



Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что противник проводит перегруппирование и сосредоточение усилий на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне.

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Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск в донецком и таврическом направлениях.

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