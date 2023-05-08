Оккупанты на Херсонщине отбирают у жителей катера из-за проблем с логистикой — ЦНС 8 мая, 05:57 У оккунпатов есть проблемы с логистикой на оккупированных территориях юга Украины. (Фото:pexels@umaraffan499/)

На территории временно оккупированной Херсонской области российские захватчики отбирают у местных жителей катера. Оккупанты имеют серьезные проблемы с логистикой.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом, они пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ», - говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, оккупанты испытывают проблемы с логистикой на оккупированных территориях юга Украины.

"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, проваливший планы по обеспечению катерами российских подразделений", - сообщили в Сопротивлении.