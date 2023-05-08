Оккупанты на Херсонщине отбирают у жителей катера из-за проблем с логистикой — ЦНС
У оккунпатов есть проблемы с логистикой на оккупированных территориях юга Украины. (Фото:pexels@umaraffan499/)
На территории временно оккупированной Херсонской области российские захватчики отбирают у местных жителей катера. Оккупанты имеют серьезные проблемы с логистикой.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом, они пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ», - говорится в сообщении.
По данным ЦНС, оккупанты испытывают проблемы с логистикой на оккупированных территориях юга Украины.
"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, проваливший планы по обеспечению катерами российских подразделений", - сообщили в Сопротивлении.