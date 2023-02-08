В Херсонской области оккупанты отбирают автомобили у местных жителей 8 февраля, 08:00 Оккупанты отбирают автомобили у жителей Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Херсонской области военнослужащие оккупационных войск РФ отбирают автомобили у местных жителей.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 8 февраля.

«В населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили», — говорится в сообщении.

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25 января Генштаб сообщал, что российские оккупанты грабят центральную больницу в захваченной Каховке Херсонской области и вывозят медицинское оборудование.