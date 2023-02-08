В Херсонской области оккупанты отбирают автомобили у местных жителей
Оккупанты отбирают автомобили у жителей Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Херсонской области военнослужащие оккупационных войск РФ отбирают автомобили у местных жителей.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 8 февраля.
«В населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили», — говорится в сообщении.
25 января Генштаб сообщал, что российские оккупанты грабят центральную больницу в захваченной Каховке Херсонской области и вывозят медицинское оборудование.