Оккупанты несут существенные потери в Луганской области: погибших оставляют на поле боя
Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Луганской области (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты продолжают нести существенные потери в Луганской области.
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Об этом сообщает Генштаб.
В частности, в больницу Алчевска из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов.
По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя.
В то же время за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.
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