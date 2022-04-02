Оккупанты несут существенные потери в Луганской области: погибших оставляют на поле боя 2 апреля, 07:50 Цей матеріал також доступний українською Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Луганской области (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты продолжают нести существенные потери в Луганской области.

Война России против Украины — главные события 2 апреля



Об этом сообщает Генштаб.

В частности, в больницу Алчевска из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов.

Видео дня

По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя.

В то же время за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.