Бегство РФ из Херсонской области: оккупанты бросают позиции, оставляя там манекены — фото 9 ноября, 17:05 Оккупанты бросают позиции, спеша перебраться на левый берег Днепра до прихода ВСУ (Фото:ҐРУНТ)

Российские оккупанты бегут из Херсонской области, а чтобы выиграть немного времени, оставляют на брошенных позициях самодельные манекены.

Об этом свидетельствуют снимки аэроразведки, опубликованные в среду, 9 ноября.

Как сообщает ҐРУНТ, такие позиции можно обнаружить на первой линии обороны российских войск, спешащих перебраться на левый берег Днепра.

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Фото: ҐРУНТ

Фото: ҐРУНТ

Фото: ҐРУНТ

Фото: ҐРУНТ

Ранее появилась пока официально не подтвержденная информация о начале освобождения украинскими войсками стратегически важной Снигиревки, которое может открыть путь на Херсон.

Чтобы задержать контрнаступление ВСУ на этом направлении, российские войска начали подрывать мосты.

Тем временем другие подразделения ВС РФ занимаются разграблением Херсона и его окрестностей.Оккупанты вывозят любое имущество, которое может представлять для них ценность, грабя местных жителей, предприятия, музеи и даже церкви.

Сообщалось также, что россияне украли памятников адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александра Суворову, а также останки князя Потемкина.

После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатой ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Тем не менее украинские военные предполагают, что столь показательное отступление РФ может быть хитростью.

«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на южном направлении Наталия Гуменюк.

