Оккупанты оставили около 650 кг взрывчатки возле дамбы в Харьковской области 2 октября, 13:47 Взрывотехники провели разминирование дамбы в селе Большие Проходы (Фото:Сергей Болвинов via Facebook)

Взрывотехники разминировали дамбу в освобожденном от оккупантов селе Большие Проходы в Харьковской области. Там обнаружили почти 650 кг взрывчатки.



Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

«Возле дамбы при проверке на наличие взрывчатки специалисты нашли 175 кг тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы — общий тротиловый эквивалент около 650 кг», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что по словам специалистов, «это невероятно большое количество взрывчатки».

«Для понимания: по оценкам экспертов, для взрыва трубы Северного потока было использовано 500 кг тротилового эквивалента», — добавил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области.

Он также подчеркнул, что, если бы взрывчатка возле дамбы сдетонировала, вода могла затопить ближайшие села и поселки.

