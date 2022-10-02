Оккупанты оставили около 650 кг взрывчатки возле дамбы в Харьковской области

2 октября, 13:47
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Взрывотехники провели разминирование дамбы в селе Большие Проходы (Фото:Сергей Болвинов via Facebook)

Взрывотехники провели разминирование дамбы в селе Большие Проходы (Фото:Сергей Болвинов via Facebook)

Взрывотехники разминировали дамбу в освобожденном от оккупантов селе Большие Проходы в Харьковской области. Там обнаружили почти 650 кг взрывчатки.

Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

«Возле дамбы при проверке на наличие взрывчатки специалисты нашли 175 кг тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы — общий тротиловый эквивалент около 650 кг», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что по словам специалистов, «это невероятно большое количество взрывчатки».

«Для понимания: по оценкам экспертов, для взрыва трубы Северного потока было использовано 500 кг тротилового эквивалента», — добавил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области.

Он также подчеркнул, что, если бы взрывчатка возле дамбы сдетонировала, вода могла затопить ближайшие села и поселки.

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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0K8VwZeRVN9DcDynmWXmWgvDMXQPpwtyvVzyQyya2FtrUwyddBi5MxLZaxwgG8N8pl&id=100002276907245&show_text=true&width=500
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Харьковская область Взрывчатка Война России против Украины

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