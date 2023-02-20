Генштаб сообщил, как оккупанты оказывают давление на мирных жителей Херсонской области

20 февраля, 07:20
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Оккупанты пытаются оказать давление на местное население Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты пытаются оказать давление на местное население Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На захваченной территории Херсонской области российские оккупационные войска всеми способами осуществляют давление на гражданское население.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 20 февраля.

В отдельных населенных пунктах Херсонской области захватчики обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания граждан Украины, которых подозревают в сотрудничестве с Силами обороны, а также за проукраинскую позицию.

Видео дня

Ранее Генштаб сообщал, как в городе Голая Пристань Херсонской области сотрудники ФСБ РФ проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.

https://www.youtube.com/watch?v=0nYLAfjbDCA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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