Опасаясь контрнаступления. Россияне активно строят линии обороны в Крыму — спутниковые снимки 17 июня, 16:16 Крым (Фото:Reuters)

Россияне во временно оккупированном Крыму, опасаясь контрнаступления Вооруженных Сил Украины, построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.

Об этом сообщили журналисты Схем и Крым Реалии, проанализировав новые снимки Planet Labs полуострова.

По мнению военных экспертов, то, что видно на снимках свидетельствует о подготовке российской армии к обороне во время наступления ВСУ.

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Большинство окопов, согласно снимкам, построено армией РФ уже после ее отступления из Херсона, 11 ноября 2022 года.

На спутниковых снимках северной части Крыма видно, что российские военные нередко возводят фортификации вплотную к селам или даже в населенных пунктах.

«Россияне никогда не относились к человеческой жизни как к ценности, тем более к жизням крымчан, которых они всегда держали как заложников. Поэтому — да, эти люди в опасности, население этих сел — в опасности. Ведь, если будут идти боевые действия, то россияне фактически используют их как щит», — пояснил журналист-расследователь из Крыма и офицер ВСУ Евгений Лешан.

Журналисты показали новые спутниковые снимки оборонительных сооружений возле села Филатовка, КПВВ Армянск, города Красноперекопска и в Джанкойском районе.

Фото: Planet Labs, опубликованное Схемами

Фото: Planet Labs, опубликованное Схемами

Фото: Planet Labs, опубликованное Схемами

Фото: Planet Labs, опубликованное Схемами

Проект Крым.Реалии сообщал, что во временно оккупированном Крыму войска РФ заселяются в мини-отели прибрежных районов, где продолжается строительство фортификаций.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя. По словам министра, Украина не рассматривает сугубо военное контрнаступление.

Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.