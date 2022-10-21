Комплекс ПВО IRIS-T уже прошел боевое крещение и показал себя с очень хорошей стороны — Воздушные силы 21 октября, 13:15 Комплекс ПВО IRIS-T является целью номер один для российских оккупантов (Фото:armyinform.com.ua)

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T во время российских обстрелов показал себя с чрезвычайно хорошей стороны.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что одна из систем уже работает в Украине, но не стал уточнять, где именно, поскольку — «это цель номер один для врага, как и HIMARS».

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«Но скажу, что во время крайних обстрелов IRIS-T показал себя с очень хорошей стороны. Безусловно, это информация боевого крещения этого комплекса. Проверка его боеспособности прошла», — подчеркнул представитель командования.

По его словам, единственный недостаток — это то, что у Украины мало таких комплексов.

«Ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы увеличить производство и Украина получила как можно больше этих комплексов для вооружения воздушных сил ВСУ», — добавил Игнат.