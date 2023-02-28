Оккупанты ограничивают передвижение мирных жителей по Херсонской области — Генштаб 28 февраля, 07:20 Оккупанты ограничили въезд в населенный пункт Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупационные войска ограничивают передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 28 февраля.

В частности, въезд в населенный пункт Проминь разрешен только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска.

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Накануне Генштаб сообщал, что в Херсонской области представители так называемой «власти» готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма, опасаясь, что регион будет деоккупирован.

По данным ОК Юг, войска РФ на левобережной Херсонской области пытаются продвинуться ближе к Крыму.