Оккупанты объявили «эвакуацию» населения из Каховки в российскй Туапсе
Херсонская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Оккупационная администрация захваченного Россией Каховского района Херсонской области, расположенного на левом берегу Днепра, объявила так называемую «эвакуацию». Коллаборанты призывают жителей уехать в Краснодарский край России.
Об этом сообщил так называемый «глава райадминистрации» Каховки Павел Филлипчук.
Он заявил, что в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра возможны боевые действия.
«С каждым днем становится все больше присутствие военных. Это привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные постройки и укрепления», - сказал он.
Коллаборант отметил, что желающих «эвакуироваться» будут вывозить в город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Он заверил, что переселенцам будут выдавать по 100 тысяч рублей.
Утром 11 ноября минобороны РФ отчитывалось о якобы полном выводе оккупационных войск из Херсона.
В то же время, жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы спрятаться и не попасть в руки ВСУ.
На сегодняшний день Силы обороны освободили целый ряд городов и поселков на южном направлении.
Появились также фото и видео встречи украинских военнослужащих в уволенном Херсоне. Возле здания облгосадминистрации появился флаг Украины.
Он также был вывешен на здания управления Нацполиции в Херсонской области.