Оккупанты объявили «эвакуацию» населения из Каховки в российскй Туапсе

12 ноября, 18:38
Поделиться:
Херсонская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Оккупационная администрация захваченного Россией Каховского района Херсонской области, расположенного на левом берегу Днепра, объявила так называемую «эвакуацию». Коллаборанты призывают жителей уехать в Краснодарский край России.

Об этом сообщил так называемый «глава райадминистрации» Каховки Павел Филлипчук.

Он заявил, что в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра возможны боевые действия.

Видео дня

«С каждым днем становится все больше присутствие военных. Это привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные постройки и укрепления», - сказал он.

Коллаборант отметил, что желающих «эвакуироваться» будут вывозить в город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Он заверил, что переселенцам будут выдавать по 100 тысяч рублей.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчитывалось о якобы полном выводе оккупационных войск из Херсона.

Читайте также:

Народный депутат Украины Роман Костенко (Фото:Роман Костенко/Facebook) «Я освободил родное село от ублюдков». Интервью с Костенко об одной из самых больших побед войны — Украина остается морской страной

В то же время, жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы спрятаться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили целый ряд городов и поселков на южном направлении.

Появились также фото и видео встречи украинских военнослужащих в уволенном Херсоне. Возле здания облгосадминистрации появился флаг Украины.

Он также был вывешен на здания управления Нацполиции в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/bn_nzKIHvJA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Эвакуация Херсонская область Краснодарский край Каховка Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X