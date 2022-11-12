Оккупанты объявили «эвакуацию» населения из Каховки в российскй Туапсе 12 ноября, 18:38 Херсонская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Оккупационная администрация захваченного Россией Каховского района Херсонской области, расположенного на левом берегу Днепра, объявила так называемую «эвакуацию». Коллаборанты призывают жителей уехать в Краснодарский край России.

Об этом сообщил так называемый «глава райадминистрации» Каховки Павел Филлипчук.

Он заявил, что в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра возможны боевые действия.

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«С каждым днем становится все больше присутствие военных. Это привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные постройки и укрепления», - сказал он.

Коллаборант отметил, что желающих «эвакуироваться» будут вывозить в город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Он заверил, что переселенцам будут выдавать по 100 тысяч рублей.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчитывалось о якобы полном выводе оккупационных войск из Херсона.

В то же время, жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы спрятаться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили целый ряд городов и поселков на южном направлении.

Появились также фото и видео встречи украинских военнослужащих в уволенном Херсоне. Возле здания облгосадминистрации появился флаг Украины.

Он также был вывешен на здания управления Нацполиции в Херсонской области.