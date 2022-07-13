Оккупанты признались, почему их ПВО не смогла предотвратить удар по Луганску 13 июля, 11:30 ПВО оккупантов справиться с РСЗО HIMARS не смогла (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Российские оккупанты признали, что их противовоздушная оборона не может справиться с современным ракетным вооружением, полученным Украиной в рамках военной помощи от стран Запада.

Как объяснили в прокремлевской террористической организации «ЛНР», удары по временно оккупированному РФ Луганску в ночь на 13 июля были нанесены американской реактивной системой залпового огня HIMARS, с которой их система ПВО просто не справилась.

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«Силы ПВО не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько. Вероятнее всего, ПВО приняли их за одну», — заявил российской пропаганде один из главарей местных боевиков.

Также отмечается, что несколько из девяти выпущенных ВСУ ракет попали прямо по части ПВО, которая должна была прикрывать город от атак с воздуха.

Кроме того, после удара началась детонация боеприпасов, что может говорить также об уничтожении арсенала.

Информации о потерях российских захватчиков пока не поступало.

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