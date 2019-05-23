Оккупанты обвинили взятых в плен военнослужащих ОС в планировании терактов
Боевики террористической организации «ДНР» заявили, что взятые в плен военнослужащие Объединенных сил якобы готовили теракты по заданию военной разведки и СБУ.
Об этом сообщается в Telegram-канале Inside Donetsk.
По данным так называемого «МГБ ДНР», основной задачей украинских военнослужащих являлась «организация и проведение террористических актов» на временно оккупированной территории Донецкой области.
Напомним, что 22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором было восемь украинских военных.
По предварительной информации, бойцы Объединенных сил направлялись в штаб бригады, однако отклонились от определенного маршрута, в результате чего попали на временно оккупированную территорию.