Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Ги Верхофстадт
Европа, не голосуй за Путина
Тарас Прохасько
Новый украинец Зеленский
Иван Яковина
Деньги Кремля и скандал в Австрии. Две вещи, которые пугают
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Оккупанты обвинили взятых в плен военнослужащих ОС в планировании терактов

Вчера, 21:28
1224
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты обвинили взятых в плен военнослужащих ОС в планировании терактов - фото

Минобороны

Военные отклонились от маршрута

Боевики террористической организации «ДНР» заявили, что взятые в плен военнослужащие Объединенных сил якобы готовили теракты по заданию военной разведки и СБУ.

Об этом сообщается в Telegram-канале Inside Donetsk.

По данным так называемого «МГБ ДНР», основной задачей украинских военнослужащих являлась «организация и проведение террористических актов» на временно оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, что 22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором было восемь украинских военных.

По предварительной информации, бойцы Объединенных сил направлялись в штаб бригады, однако отклонились от определенного маршрута, в результате чего попали на временно оккупированную территорию.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе ДНР

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Экономика

Вчера, 09:00

img
Зима близко. Как Нафтогаз и Газпром готовятся к обострению транзитного конфликта
События

Вчера, 10:52

img
Хомчак про Иловайск: Я выходил вместе с бойцами и мог погибнуть
События

Вчера, 18:34

img
Все городские сервисы в смартфоне. В Киеве презентовали приложение Kyiv Smart City

ТОП 3

События

Вчера, 10:48

img
Диалоги о бизнесе. Как попасть на лекцию НВ
8972
События

22 мая, 20:33

img
Феминитивы и экспансия Ґ. Что изменилось в новой редакции Украинского правописания
6609
События

Вчера, 12:58

img
ВНО-2019: опубликованы правильные ответы по математике
4849