«Тюрьмы для своих». В Херсонской области оккупанты обустроили фильтрационные подвалы для собственных военных — Хлань 26 августа, 15:31 Эксклюзив НВ Херсон, 25 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор РФ на территории оккупированной Херсонской области обустроила фильтрационные подвалы для своих военных, сообщил в эфире Радио НВ депутат Херсонского облсовета и советник председателя ОВА Сергей Хлань.

«Оккупанты поняли, что их военные начали дезертирить даже на оккупированных территориях, начали скрываться для того, чтобы сдаваться в плен Вооруженным силам Украины, поэтому начали обустраивать подвалы, тюрьмы для своих», — отметил Хлань.

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Также, по его словам, в военных кругах агрессора существует система доносов:

«Один солдат доносит на другого, что тот ему сказал, что хочет убегать. Тогда они сразу забирают все средства связи, чтобы не мог связаться военный ни с родственниками, ни с любым другим [человеком], ни пожаловаться нигде. Бросают в подвал, там его пытают. И под угрозой убийства говорят: „У тебя другого [выхода] нет — ты или будешь воевать дальше, или будешь расстрелян“. То есть, сделали фильтрационные подвалы для своих военных».

В Генштабе ВСУ рассказали, что попытка наступления оккупантов в Херсонской области захлебнулась, а на Южнобужском направлении россияне принимают меры по восполнению потерь.

26 августа в Херсоне снова раздались взрывы в районе Антоновского моста, возле Чернобаевки детонируют боеприпасы на складе оккупантов.



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