Генштаб сообщил о пыточной оккупантов на захваченной территории Херсонской области 22 ноября, 07:01 Оккупанты обустроили пыточную на базе отдыха (Фото:СБУ)

Генштаб сообщил о пыточной российских оккупантов, которую те обустроили в населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке по состоянию на вторник, 22 ноября, опубликованной в Facebook.

Пыточная оккупантов находится на территории базы отдыха.

Здесь захватчики удерживают и подвергают пыткам граждан Украины.

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Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что в Херсоне правоохранители обнаружили две пыточные, где россияне удерживали десятки людей. По его словам, он не видел таких масштабов пыток.

21 ноября Офис генпрокурора сообщил, что в Херсоне нашли еще четыре пыточные.