Генштаб сообщил о пыточной оккупантов на захваченной территории Херсонской области
Оккупанты обустроили пыточную на базе отдыха (Фото:СБУ)
Генштаб сообщил о пыточной российских оккупантов, которую те обустроили в населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области.
Об этом говорится в утренней сводке по состоянию на вторник, 22 ноября, опубликованной в Facebook.
Пыточная оккупантов находится на территории базы отдыха.
Здесь захватчики удерживают и подвергают пыткам граждан Украины.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что в Херсоне правоохранители обнаружили две пыточные, где россияне удерживали десятки людей. По его словам, он не видел таких масштабов пыток.
21 ноября Офис генпрокурора сообщил, что в Херсоне нашли еще четыре пыточные.