Оккупанты обустроили казарму в поликлинике Луганска, чтобы обезопасить своих солдат — Генштаб 7 марта, 09:00 Оккупанты обустроили казарму в поликлинике Луганска (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 7 марта.

«Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму», — говорится в сообщении.

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В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава.

В то же время, руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

В январе сообщалось, что из-за огромных потерь оккупанты используют роддомы в Луганске как госпитали, усложнив условия для рождения детей.

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