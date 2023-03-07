Оккупанты обустроили казарму в поликлинике Луганска, чтобы обезопасить своих солдат — Генштаб
Оккупанты обустроили казарму в поликлинике Луганска (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 7 марта.
«Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму», — говорится в сообщении.
В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава.
В то же время, руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.
В январе сообщалось, что из-за огромных потерь оккупанты используют роддомы в Луганске как госпитали, усложнив условия для рождения детей.