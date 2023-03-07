Оккупанты обустроили казарму в поликлинике Луганска, чтобы обезопасить своих солдат — Генштаб

7 марта, 09:00
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Оккупанты обустроили казарму в поликлинике Луганска (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты обустроили казарму в поликлинике Луганска (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 7 марта.

«Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму», — говорится в сообщении.

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В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава.

В то же время, руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

В январе сообщалось, что из-за огромных потерь оккупанты используют роддомы в Луганске как госпитали, усложнив условия для рождения детей.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганск Война России против Украины Генштаб ВСУ

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